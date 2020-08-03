Следователи предъявили обвинение владельцу турбазы на Алтае, где погибли четыре человека

БАРНАУЛ, 3 августа. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Алтайскому краю предъявили обвинение владельцу турбазы "Глобус" в Алтайском районе Алтайского края, где были обнаружены тела четырех человек. Об этом сообщает в понедельник СУ СК по региону.
"Владельцу турбазы "Глобус" предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц"). Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и допрошен в качестве обвиняемого. Следователь готовит ходатайство в суд о заключении его под стражу", - сообщает пресс-служба СУ СК.
Семья из четырех человек, в том числе двое несовершеннолетних детей 16 и 10 лет, приехали на базу 26 июля из Барнаула. Через несколько дней их тела без внешних признаков насильственной смерти обнаружили в номере на втором этаже.
По данным следствия, в ночь на 27 июля из-за отключения электричества владелец базы распорядился занести в помещение бойлерной два бензиновых электрогенератора, чтобы подключить насосную станцию и всю систему водоснабжения базы. Следователи и сотрудники Роспотребнадзора установили, что из-за работы генератора окись углерода попала в номера на втором этаже корпуса. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти людей стало отравление окисью углерода.
На месте происшествия несколько дней работает следственно-оперативная группа. Назначен ряд судебных экспертиз, взяты пробы воздуха и воды, опрошены свидетели, проведены следственные эксперименты.