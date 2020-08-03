Следователи предъявили обвинение владельцу турбазы на Алтае, где погибли четыре человека

БАРНАУЛ, 3 августа. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Алтайскому краю предъявили обвинение владельцу турбазы "Глобус" в Алтайском районе Алтайского края, где были обнаружены тела четырех человек. Об этом сообщает в понедельник СУ СК по региону.

"Владельцу турбазы "Глобус" предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц"). Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и допрошен в качестве обвиняемого. Следователь готовит ходатайство в суд о заключении его под стражу", - сообщает пресс-служба СУ СК.