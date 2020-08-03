В Воронежской области задержали водителя, устроившего ДТП с гибелью двух подростков

ТАСС, 3 августа. Следователи возбудили уголовное дело о нарушения правил дорожного движения после ДТП в Воронежской области, где автомобиль ВАЗ-2115 столкнулся с мопедом, в результате чего погибли подростки 12 и 13 лет. Водителя автомобиля задержали, сообщается в понедельник сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц"), по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на территории Новохоперского района Воронежской области. Водитель автомобиля задержан", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 2 августа 33-летний нетрезвый водитель ВАЗ-21150 выехал на встречную полосу движения и сбил мопед, на котором передвигались 13-летний водитель и 12-летний пассажир. Водитель мопеда погиб на месте происшествия, его пассажир умер в больнице.