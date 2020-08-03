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В Подмосковье два человека погибли при столкновении легковой машины и грузовика

Еще один человек пострадал

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Иномарка и грузовик столкнулись на автодороге М-7 в районе подмосковной Балашихи, два человека погибли, еще один пострадал. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"По предварительной информации, около 05:00 3 августа на 20-м км автодороги М-7 "Волга" в направлении города Москвы в городском округе Балашиха произошло попутное столкновение автомобиля Toyota и грузовика. В результате ДТП погибли два человека, еще один получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован", - сказали в пресс-службе.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства ДТП выясняются.

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