В Подмосковье два человека погибли при столкновении легковой машины и грузовика

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Иномарка и грузовик столкнулись на автодороге М-7 в районе подмосковной Балашихи, два человека погибли, еще один пострадал. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"По предварительной информации, около 05:00 3 августа на 20-м км автодороги М-7 "Волга" в направлении города Москвы в городском округе Балашиха произошло попутное столкновение автомобиля Toyota и грузовика. В результате ДТП погибли два человека, еще один получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован", - сказали в пресс-службе.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства ДТП выясняются.