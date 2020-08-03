В доме пропавшего жителя Вологодской области нашли тело женщины

ВОЛОГДА, 3 августа. /ТАСС/. Следственные органы Вологодской области возбудили уголовное дело после обнаружения тела женщины в доме пропавшего мужчины, об этом в понедельник сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Вологодской области.

"По факту обнаружения тела женщины, спрятанного на сеновале в доме пропавшего жителя Междуреченского района, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Убийство", - говорится в сообщении.

30 июля следователям поступило сообщение о том, что в одном из жилых домов в деревне Крапивино Междуреченского района Вологодской области обнаружили тело женщины. Следствие предполагает, что погибшей может быть пропавшая 19 июля 2020 года жительница деревни Врагово 1966 года рождения. Ведется розыск хозяина дома.