СК возбудил новое дело о массовых убийствах жителей Псковской области в годы войны

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обнаружения ранее неизвестного массового захоронения в окрестностях бывшего концлагеря в поселке Моглино Псковской области. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ ("Геноцид")", - сообщила она. В ходе первоначальных следственных действий следователями из обнаруженного захоронения уже извлечены останки 46 человек, в том числе девяти женщин, с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений головы.

"Из архивных источников следствием получена информация о том, что в годы оккупации в концлагере в Моглине было уничтожено более 3 тыс. советских граждан. При этом массовые расстрелы узников производились не только в окрестностях самого лагеря, но и в районе поселка Глоты и иных населенных пунктов Псковской области", - сообщила Петренко.

В настоящее время с привлечением сил и средств Минобороны России продолжаются работы по извлечению останков в районе поселка Моглино, а также поисково-разведывательные мероприятия в районе поселка Глоты, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, тщательно изучаются архивные материалы, свидетельствующие о совершении в отношении мирного населения военных преступлений и преступлений против человечности. "В Следственном комитете и в дальнейшем будет продолжена работа, направленная на фиксацию и расследование преступлений, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной войны в отношении мирного советского населения", - подчеркнула представитель СК. Она заверила, что ни одно преступление, основанное на преступных идеях человеконенавистничества и расового превосходства, даже по прошествии столь продолжительного времени не останется незамеченным и безнаказанным.