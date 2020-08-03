В Домодедове задержан мужчина, организовавший нарколабораторию в частном доме

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Полиция задержала мужчину, который организовал нарколабораторию в частном доме в Домодедове. Об этом ТАСС в понедельник сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, после пожара в доме в селе Никитское были найдены растения, похожие на коноплю. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, на территории участка они обнаружили и опросили ранее судимого 32-летнего жителя Москвы.

"Мужчина пояснил, что в доме создал лабораторию для выращивания наркосодержащих растений. Для этого он приобрел каркасные термобоксы, горшки для высадки растений, зерна конопли, специальное оборудование для освещения и капельного полива, удобрения для повышения урожайности и вентиляторы, - сказала Петрова, добавив, что в ходе осмотра места происшествия изъято 25 горшков с коноплей и пакет с марихуаной.

По предварительным данным, пожар произошел из-за несоблюдения техники пожарной безопасности. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело ст. 228 ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов") и 231 ("Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры") УК РФ.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.