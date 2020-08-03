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Психиатр на Сахалине получила четыре года колонии за мошенничество с квартирой пациентки

Врач-психиатр воспользовалась болезненным состоянием женщины

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 августа. /ТАСС/. Суд приговорил врача-психиатра из Южно-Сахалинска к четырем годам колонии общего режима - женщина воспользовалась болезнью пациентки и продала ее жилье, а затем попыталась завладеть второй квартирой, сообщается в понедельник в релизе прокуратуры Сахалинской области.

"Врач-психиатр признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество"). Суд с мнением государственного обвинителя согласился и назначил виновной наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что осужденная, являясь врачом-психиатром, воспользовалась болезненным состоянием пациентки и продала путем обмана принадлежавшую женщине квартиру. Вырученные денежные средства в сумме 2,6 млн рублей похитила. Помимо этого, узнав о наличии у потерпевшей еще одной квартиры, она снова обманула пациентку, побудила ее оформить завещание на свое имя. Однако довести дело до конца врач не смогла, так как ее действия пресекли сотрудники полиции.

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