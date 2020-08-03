Тайфун Hagupit нарушил железнодорожное сообщение на востоке Китая

ШАНХАЙ, 3 августа. /ТАСС/. Приближающийся к восточному побережью Китая тайфун Hagupit вынудил местные власти временно приостановить железнодорожное сообщение между рядом населенных пунктов в регионе дельты реки Янцзы. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении компании-оператора железных дорог в Шанхае China Railway Shanghai Group.

Начиная с 14:00 по местному времени (09:00 мск) и до 08:00 (03:00 мск) вторника движение поездов останавливается на направлениях Лишуй-Вэньчжоу, а также между городами Тайчжоу и Цаннань. Всем пассажирам, которые уже приобрели билеты, будет выплачена компенсация.

В понедельник утром Hagupit из тропического шторма превратился в сильный тропический шторм, а чуть позже усилился до тайфуна. В этой связи Центральная метеорологическая служба Китая объявила о введении желтого уровня опасности. В настоящее время эпицентр тайфуна находится примерно в 270 км к юго-востоку от города Вэньчжоу (восточная провинция Чжэцзян). Тропический шторм движется в северо-западном направлении со скоростью примерно 22 км/ч, скорость ветра в центральной части атмосферной воронки составляет сейчас порядка 33 м/с.

Ожидается, что тайфун в ночь с понедельника на вторник достигнет восточного побережья Китая в районе между городами Вэньлин и Цаннань (провинция Чжэцзян). К волнению на море, сильным ливням и штормовому ветру в настоящее время готовятся не только в ряде прибрежных районах провинций Чжэцзян и Фуцзянь, но и в Шанхае, где также был объявлен желтый уровень опасности. Из потенциально опасных районов в провинции Чжэцзян, в частности, власти уже эвакуировали несколько тысяч человек. Находящимся в море рыболовецким судам предписано найти безопасные воды или вернуться в порт.

В августе, по прогнозам китайских метеорологов, в АТР сформируется от четырех до шести тропических циклонов. Два или три из них могут ударить по побережью Китая. Hagupit стал четвертым по счету в этом сезоне.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения населения о стихийных бедствиях, которая включает синий, желтый, оранжевый и красный цвета.