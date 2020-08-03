На Кубани умер один из пострадавших при пожаре на автозаправочной станции

КРАСНОДАР, 3 августа. /ТАСС/. Один из шестерых пострадавших при пожаре на газозаправочной станции в районе станицы Васюринской в Краснодарском крае умер в больнице, сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"Один из пострадавших скончался", - сообщили в ведомстве.

Вечером 31 июля в станице Васюринской на газовой заправке произошел пожар, пострадали шесть человек. Кроме того, повреждены сам резервуар и находящиеся неподалеку транспортные средства. Предварительно, ЧП произошло из-за водителя заправлявшейся "Газели", который не убедился в том, что топливно-заливной шланг убран из бака. Он начал движение, повредив оборудование, после чего произошел пожар.

Следственными органами региона возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Владелец заправочной станции задержан. Полиция и прокуратура региона проводят проверки по факту ЧП.