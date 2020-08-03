В Москве задержаны подозреваемые в мошенничестве в сфере автострахования на 100 млн рублей

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали четверых мужчин, которые подозреваются в мошенничестве в сфере автострахования на 100 млн рублей на территории Московского региона. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Задержаны четверо подозреваемых в мошенничестве в сфере страхования на территории Московского региона. По имеющимся сведениям, злоумышленники незаконно завладели персональными данными клиентов одной из страховых компаний. Обзванивая участников ДТП, они сообщали, что страховые случаи пересматриваются и выявляются факты занижения выплат. Чтобы получить дополнительные денежные средства, клиентам предлагалось провести независимую экспертизу в подконтрольных сообщникам фирмах", - сказала она.

По словам Волк, в дальнейшем подозреваемые проводили фиктивные экспертизы без осмотров автомобилей и с полным пакетом документов от имени гражданских лиц, которые оставались в неведении, направлялись в суды, где получали официальные решения на возмещение ущерба. Деньгами, полученными от страховой компании, они распоряжались по своему усмотрению.

"В настоящее время установлено свыше 500 случаев выплат по поддельным документам на общую сумму более 100 млн рублей", - добавила представитель МВД. В отношении четверых подозреваемых возбуждено уголовное дело статье о мошенничестве в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ). Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В ходе обысков в офисе на Волгоградском проспекте и по адресам проживания фигурантов изъяты деньги, документация, печати, подготовленные пакеты документов на новые выплаты и компьютерная техника.