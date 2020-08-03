СК возбудил уголовное дело о разливе нефтепродуктов на площадке бывшего завода в Туле

ТУЛА, 3 августа. /ТАСС/. Уголовное дело по материалам проверки природоохранной прокуратуры после разлива нефтепродуктов на территории бывшего комбайнового завода возбуждено в Туле. Экспертиза показала превышение допустимой концентраций загрязняющих веществ в почве и в воздухе, сообщила в понедельник пресс-службе следственного управления СК РФ по Тульской области.

"Тульским природоохранным прокурором в следственные органы переданы материалы проверки о нарушении правил обращения экологически опасных веществ по факту разлива нефтепродуктов на промышленной площадке бывшего комбайнового завода в городе Туле. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ ("Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшие загрязнение окружающей среды")", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

По данным следователей, разлив нефтепродуктов из металлических емкостей произошел на земельном участке, расположенном на улице Щегловская засека в Туле. В образцах воздуха и почвы, отправленных на экспертизу, выявлены превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. "Всего на этом участке находится четыре емкости диаметром 15 метров, площадь загрязнения почвы устанавливается", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что данный земельный участок не предназначен для хранения экологически опасных веществ. В рамках расследования уголовного дела устанавливаются лица, причастные к размещению емкостей.