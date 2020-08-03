Фургал отказался от услуг одного из своих адвокатов

ТАСС, 3 августа. Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался от услуг адвоката Бориса Кожемякина, который активно комментировал дело политика в СМИ. Об этом ТАСС рассказал сам Кожемякин.

"Он отказался от моих услуг в письменной форме. В его заявлении не указаны причины этого поступка", - заявил он, воздержавшись от дальнейших комментариев. Кожемякин активно комментировал ход дела Фургала, в том числе на федеральных телеканалах.

9 июля Фургала задержали в Хабаровске и этапировали в Москву. Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, он причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших. Вину он не признал. Басманный суд Москвы арестовал его до 9 сентября.