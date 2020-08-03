Минобороны отправило специалистов РХБЗ в Усолье-Сибирское, где выявили загрязнение ртутью

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ отправило специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в Усолье-Сибирское (Иркутская область) для помощи в ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды. Об этом сообщили в понедельник журналистам в военном ведомстве.

"Минобороны России направило военных специалистов радиационной химической и биологической защиты, специализированную технику для выполнения работ по оказанию помощи в ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском", - сказали в Минобороны. В ведомстве уточнили, что в первом эшелоне на место отправлены более 10 единиц специальной техники и около 30 военных РХБЗ.

Как сообщили 1 августа ТАСС источники в службах экологического и технического надзора, предельно допустимая концентрация ртути в сточных водах на предприятии "Усольехимпром" в городе Усолье-Сибирское была превышена почти в 34 тыс. раз, в воздухе - в 367 раз.