{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Экологические проблемы в Усолье-Сибирском
Обновлено 

Минобороны отправило специалистов РХБЗ в Усолье-Сибирское, где выявили загрязнение ртутью

В первом эшелоне отправлены более 10 единиц специальной техники и около 30 военных
Минобороны отправило специалистов РХБЗ в Усолье-Сибирское, где выявили загрязнение ртутью
© Минобороны России

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ отправило специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в Усолье-Сибирское (Иркутская область) для помощи в ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды. Об этом сообщили в понедельник журналистам в военном ведомстве.

На эту тему

"Минобороны России направило военных специалистов радиационной химической и биологической защиты, специализированную технику для выполнения работ по оказанию помощи в ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском", - сказали в Минобороны. В ведомстве уточнили, что в первом эшелоне на место отправлены более 10 единиц специальной техники и около 30 военных РХБЗ.

Как сообщили 1 августа ТАСС источники в службах экологического и технического надзора, предельно допустимая концентрация ртути в сточных водах на предприятии "Усольехимпром" в городе Усолье-Сибирское была превышена почти в 34 тыс. раз, в воздухе - в 367 раз.

Теги
РоссияИркутская областьЭкологические проблемы в Усолье-Сибирском
Дело сестер Хачатурян
Мосгорсуд запретил старшим сестрам Хачатурян участвовать в публичных массовых мероприятиях
Читать полностью