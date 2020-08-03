В Москве проверяют анонимное сообщение о "минировании" всех станций метро

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Неизвестный в понедельник "заминировал" все станции метро в Москве, экстренные службы проверяют сообщения о "минировании". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На электронную почту Московского метрополитена поступило сообщение о минировании всех станций и других помещений метрополитена. Экстренные службы начали проверку этой информации. Эвакуация не проводится, метро работает в обычном режиме", - сказал собеседник агентства.

Ранее неизвестный "заминировал" зал ожидания аэропорта Шереметьево и четыре самолета, находящиеся на стоянке. Зал и воздушные судна в настоящее время проверяют кинологи. Аэропорт работает в штатном режиме, эвакуация не проводилась.