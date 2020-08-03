Мосгорсуд запретил старшим сестрам Хачатурян участвовать в публичных массовых мероприятиях

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Московский городской суд в ходе досудебной подготовки по уголовному делу двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, продлил им меру пресечения и дополнительно запретил участие в публичных массовых мероприятиях. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов девушек Алексей Липцер.

"Меру пресечения в виде запрета определенных действий девушкам продлили. Кроме того, суд дополнительно запретил им участие в публичных массовых мероприятиях", - рассказал защитник.

Защита Хачатурян возражала против ходатайства прокуратуры и просила изменить девушкам меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ранее в отношении сестер была избрана мера в виде запрета определенных действий. Им запрещено пользование интернетом, общение друг с другом, с участниками процесса и со СМИ.

Суд присяжных

Московский городской суд рассмотрит дело в отношении двух старших сестер Хачатурян, с участием присяжных заседателей, их отбор начнется 31 августа.

"Присяжных отбирать начнут 31 августа в Мосгорсуде", - сказал защитник. По его словам, отбор присяжных будет проводиться в открытом режиме.

Суд не стал возвращать дело

Московский городской суд отказался возвращать в прокуратуру уголовное дело в отношении двух старших сестер Хачатурян. Как уточнил ТАСС Алексей Липцер, суд также отказался передавать дело по подсудности в Бутырский суд Москвы, где будет рассмотрено дело младшей из сестер.

"Мосгорсуд отказался передавать дело девушек по подсудности в Бутырский суд, а также возвращать в прокуратуру", - сказал защитник.

Михаил Хачатурян был убит 27 июля 2018 года. Три дочери нанесли отцу многочисленные удары ножом и молотком. Следствием установлено, что мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением на протяжении длительного времени физических и психических страданий. Действия девушек квалифицированы следствием как убийство группой лиц по предварительному сговору. При этом из основного дела выделены материалы в отношении младшей сестры, так как она была признана экспертами невменяемой в момент инкриминируемого ей преступления. СК настаивает, что к ней необходимо применить меры медицинского характера, так как она нуждается в принудительном лечении. Дело в ее отношении назначено к рассмотрению в Бутырском суде Москвы на 10 августа. Оно будет рассмотрено в закрытом режиме.