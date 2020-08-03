В Москве задержали насильника, напавшего на женщину и девочку

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Следователи задержали в Москве насильника, напавшего на женщину и девочку, сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По версии следствия, 29 июля на территории Северного административного округа Москвы мужчина напал на женщину и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, а на следующий день совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней, - сообщила Иванова. - Благодаря совместной работе следователей Главного следственного управления и сотрудников уголовного розыска УВД по САО ГУ МВД России по городу Москве по подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1991 года рождения".

Его причастность к нападениям подтверждается допросами свидетелей, потерпевших и опознаниями нападавшего. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера") и ч. 2 ст. 135 УК РФ ("Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста"). Следствие продолжает устанавливать возможных пострадавших от действий фигуранта.

В этой связи Тимирязевский межрайонный следственный отдел просит граждан, пострадавших или располагающих какой-либо информацией, обратиться в следственное подразделение по адресу: Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 4, корп. 1 или по телефонам: 8 (499) 906-67-18 , 8 (495)690-25-28 - круглосуточно телефон доверия или "02".