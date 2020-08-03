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Неизвестные "заминировали" 50 ТЦ в Москве, в том числе все "Ашаны"

Эвакуация из большинства торговых центров пока не проводится

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Неизвестные сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах в 50 торговых центрах Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В администрации 50 московских ТЦ и всех супермаркетов сети "Ашан" поступили сообщения о минировании. Экстренные службы проверяют эту информацию, эвакуация из большинства торговых центров пока не проводится", - сказал собеседник агентства.

Ранее аналогичным образом был "заминирован" зал ожидания аэропорта Шереметьево и четыре самолета, находящиеся на стоянке. Также поступили сообщения о "минировании" всех станций метро Москвы и аэропорта Жуковский. Все объекты работают в штатном режиме.

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