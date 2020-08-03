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Прокуратура начала проверку после падения кранов на предприятии в Татарстане

Пострадали два машиниста

КАЗАНЬ, 3 августа. /ТАСС/. Машинисты получили травмы позвоночника при падении двух мостовых кранов на предприятии "Тэмпо" в Татарстане, прокуратура начала проверку. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

"Прокуратура Набережных Челнов с привлечением специалистов Ростехнадзора проводит проверку по факту падения мостовых кранов и получения травм работниками на предприятии "Тэмпо". Надзорное ведомство выяснит все обстоятельства случившегося и при наличии оснований меры реагирования", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе надзорного ведомства, инцидент произошел ночью 2 августа. На территории АО "НТЗ "Тэмпо" упали два мостовых крана. В результате двое машинистов получили травмы позвоночника. Их госпитализировали в БСМП Набережных Челнов.

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