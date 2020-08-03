В Киеве неизвестный угрожает взорвать бомбу в бизнес-центре

КИЕВ, 3 августа. /ТАСС/. Полиция Украины начала переговоры с мужчиной, который зашел в помещение банка в бизнес-центре "Леонардо", расположенном в центре Киева, и заявил, что у него в рюкзаке бомба. Об этом в понедельник сообщил заместитель министра внутренних дел страны Антон Геращенко".

"В полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (расположен в бизнес-центре "Леонардо" - прим. ТАСС) и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. <...> Представители полиции начали переговоры с террористом", - написал он в Facebook, добавив, что "введена в действие специальная полицейская операция "Гром". Геращенко уточнил, что сотрудники банка покинули помещение, в отделении остался только руководитель.

В эфире телеканала "112 Украина" замглавы МВД добавил, что территория вокруг места происшествия оцеплена полицией. "Мы надеемся, что переговоры дадут свой результат и этот человек сдастся. Мы не знаем, есть ли у него реальное оружие или он только угрожает, но мы должны сделать все для безопасности наших граждан", - подчеркнул Геращенко.