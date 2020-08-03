Полиция возбудила дело против водителя после ДТП под Липецком с тремя погибшими

ТАСС, 3 августа. Полиция возбудила дело в отношении водителя легкового автомобиля, спровоцировавшего ДТП с тремя погибшими, среди которых один несовершеннолетний, и четырьмя пострадавшими в Липецкой области. Об этом ТАСС в понедельник сообщила руководитель пресс-службы ГУ УМВД по региону Ольга Снежкова.

ДТП с участием легковых автомобилей Ford Kuga и Mitsubishi Outlander произошло в минувшую пятницу на 439-м километре трассы М-4 "Дон" в Хлевенском районе. Mitsubishi врезался в припаркованный на обочине Ford. Находившиеся в Ford Kuga водитель, его супруга и 13-летний сын погибли, десятилетнюю дочь госпитализировали, она до сих пор находится в больнице.

"Уголовное дело возбуждено в отношении водителя Mitsubishi по ч. 5. ст 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения"), он является жителем Москвы. Мера процессуального принуждения - обязательство о явке", - сказала Снежкова.