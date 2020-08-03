Экс-главу администрации района в Нижнем Новгороде подозревают в получении крупной взятки

ТАСС, 3 августа. Уголовное дело о получении взятки возбудили в отношении бывшего главы администрации Советского района Нижнего Новгорода Владимира Исаева. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте следственного управления СК по Нижегородской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина, ранее занимавшего должность главы администрации Советского района Нижнего Новгорода, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Исаев, занимавший должность главы администрации Советского района Нижнего Новгорода, в 2018-2019 годах получил через посредника взятку на сумму свыше 260 тыс. рублей. Взамен он не должен был принимать мер против размещения нестационарного торгового объекта на территории района.

"Бывший глава администрации задержан в порядке ст. 91-92 УПК РФ, ему предъявлено обвинение, в ближайшее время в суде будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.