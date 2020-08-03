На Сахалине с начала года произошли почти одну тысчу подземных толчков и 1,4 тыс. пожаров

ТАСС, 3 августа. Сейсмические станции зафиксировали на Сахалине с начала года 900 подземных толчков, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.

"На территории Сахалинской области функционируют 44 сейсмические станции, которые в круглосуточном режиме проводят мониторинг и анализ сейсмической обстановки. Семь из них расположены на Курильских островах: по две - на островах Парамушир, Итуруп, Кунашир и одна - на острове Шикотан. С начала этого года уже зафиксировано более 900 подземных толчков", - сказали в ведомстве.

По данным МЧС, на Сахалине с начала года произошло 1,6 тыс. происшествий и две чрезвычайные ситуации природного характера. Также выявили около 1,4 тыс. техногенных и 14 природных пожаров на общей площади 240 га. Благодаря мониторингу с беспилотников, ликвидировали более 2 тыс. потенциальных источников возникновения природных пожаров. При чрезвычайных происшествиях спасли более 1,1 тыс. человек. "Сахалинская область является одним из немногих субъектов РФ, где насчитывается более 20 видов рисков возникновения чрезвычайных ситуаций", - добавили в МЧС.

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев в понедельник оценил подготовленность региона к возможным чрезвычайным ситуациям. По словам министра, в 2020 году сезонные риски на Сахалине проходят в рамках среднемноголетних значений.

"Очень важный вопрос - это оповещение и информирование населения о возможных природных явлениях. От этого зависит жизнь и здоровье наших граждан. Необходимо уделять особое внимание обучению населения действиям при ЧС и совершенствованию работы диспетчерских служб", - цитируют Зиничева в пресс-службе.