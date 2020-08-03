По ее словам, суд будет реагировать на любое нарушение меры пресечения в виде ряда запретов сестрами, уточнив, что с начала этого года им не продлевалась мера пресечения, "что говорит об ее ужесточении в понедельник".

Кроме того, адвокат заявила, что старшим сестрам грозит срок от 8 до 20 лет лишения свободы. "Защита [Хачатурян] просила направить дело старших сестер в Бутырский суд для объединения с делом младшей. Законом это категорически запрещено, так как на момент совершения преступления младшая из сестер была признана невменяемой", - сказала Нитченко.

Кроме того, адвокат заявила, что семья Хачатурян боится мести сестер и попросит о предоставлении государственной защиты. "Согласно результатам экспертиз, сестры Хачатурян признаны опасными для общества, поэтому мы будем просить, чтобы нам предоставили защиту", - сказала юрист.

Отбор присяжных

Московский городской суд рассмотрит дело в отношении двух старших сестер с участием присяжных заседателей, их отбор начнется 31 августа. Отбор присяжных будет проводиться в закрытом режиме. Мосгорсуд также отказался возвращать в прокуратуру их дело и передавать его по подсудности в Бутырский суд Москвы. По словам адвоката одной из сестер Алексея Липцера, обвиняемым также продлена мера пресечения в виде запрета определенных действий и избран дополнительный запрет на участие в публичных массовых мероприятиях.

Михаил Хачатурян был убит 27 июля 2018 года. Три дочери нанесли отцу многочисленные удары ножом и молотком. Следствием установлено, что мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением на протяжении длительного времени физических и психических страданий. Действия девушек квалифицированы следствием как убийство группой лиц по предварительному сговору. При этом из основного дела выделены материалы в отношении младшей сестры, так как она была признана экспертами невменяемой в момент инкриминируемого ей преступления. СК настаивает, что к ней необходимо применить меры медицинского характера, так как она нуждается в принудительном лечении. Дело в ее отношении назначено к рассмотрению в Бутырском суде Москвы на 10 августа, оно будет рассмотрено в закрытом режиме.