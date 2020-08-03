Обвиняемый в убийстве историк Соколов нанял нового адвоката

"Соглашение с [новым] адвокатом было подписано 31 июля", - сказала судья Юлия Максименко на выездном заседании Октябрьского райсуда в горсуде Петербурга в понедельник.

Ранее в рамках рассмотрения уголовного дела Соколова по существу историк отказался от услуг защитника Александра Почуева. После этого он заключил соглашение с новым адвокатом Сергеем Лукьяновым. Теперь у историка два защитника.

Почуев ранее сообщал журналистам, что рассматривает вариант возвращения в процесс по делу и "не намерен бросать историка Соколова". Кроме того, Почуев пояснил, что доверитель был вынужден отказаться от него из-за "давления и травли защиты".

На заседании в понедельник суд допросил бывшую жену Соколова, которая рассказала, что фигурант никогда не проявлял насилия ни к ней, ни к их детям. Что касается других его знакомых, то, по ее словам, "он мог поднимать голос, но никаких актов насилия не было".