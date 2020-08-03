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В Москве задержали напавшего на сотрудника Росгвардии в Парке Горького

В пресс-службе Центрального округа ведомства отметили, что участники конфликта установлены
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© Михаил Терещенко/ТАСС, архив

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Мужчина, напавший на сотрудника Росгвардии в парке Горького 2 августа в Москве во время празднования дня ВДВ, задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

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"Накануне, 2 августа, во время праздничных мероприятий военнослужащие Росгвардии во взаимодействии с полицейскими пресекли нарушение общественного порядка. Участники конфликта установлены. Напавший на росгвардейца гражданин задержан", - сказал собеседник агентства.

Ранее представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что следователи возбудили уголовное дело по факту стычки бывших десантников с сотрудниками спецназа ОМОН в парке Горького в Москве, где пострадали двое сотрудников Росгвардии.

2 августа в парке Горького во время празднования Дня Воздушно-десантных войск группа бывших десантников устроила потасовку с сотрудниками ОМОН. По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, стычка началась после замечания росгвардейцев, сделанного бывшим десантникам.

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