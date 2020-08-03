Медведев: число преступлений в России в острый период пандемии снизилось на 0,1%

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев констатировал снижение преступности в РФ в первом полугодии 2020 года.

"К настоящему времени острый период пандемии, связанный в том числе с необходимостью тотальной самоизоляции, миновал, благодаря оперативным и своевременным действиям нам в целом удалось обеспечить безопасность граждан", - заявил Медведев на совещании об актуальных проблемах обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса. По его данным, "в первом полугодии 2020 года количество зарегистрированных преступлений даже несколько снизилось - на 0,1% и составило чуть более 1 млн".

Количество наркопреступлений в интернете во время пандемии коронавируса выросло в России на две трети, число экстремистских преступлений в сети - на треть. Такие данные привел Медведев в понедельник. Он отметил, что усиление сетевого криминала связано с переводом многими гражданами и компаниями своей деятельности в цифровой формат из-за пандемии. По словам Медведева, подавляющее большинство преступлений в интернете совершается путем кражи или мошенничества.

"Заметно возросло - приблизительно на две трети - и число противоправных деяний, связанных со сбытом наркотиков через интернет. Кроме того, на фоне непростой социально-экономической обстановки значительную опасность стал представлять сетевой экстремизм, в первом полугодии этого года зарегистрировано 442 экстремистских преступления, это больше на треть, чем за аналогичный период 2019 года", - сказал зампред СБ РФ.