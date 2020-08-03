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В Москве несколько больниц, в том числе родильные дома, проверяют из-за угрозы взрыва

Все объекты работают в штатном режиме

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Несколько больниц, в том числе родильные дома, проверяют в Москве после анонимных сообщений с угрозами взрыва. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Поступили анонимные сообщения о том, что в ряде столичных больниц, среди которых родильные дома, заложены взрывные устройства. Для проверки информации на места выехали сотрудники правоохранительных органов и специалисты экстренных служб", - сказал собеседник агентства, добавив, что эвакуация объектов не проводилась.

Ранее в понедельник в администрации 50 московских ТЦ и всех супермаркетов сети "Ашан" поступили сообщения о "минировании". Аналогичным образом был "заминирован" зал ожидания аэропорта Шереметьево и четыре самолета, находящиеся на стоянке. Также поступили сообщения об угрозе взрыва всех станций метро Москвы и аэропорта Жуковский.

Все объекты работают в штатном режиме.

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