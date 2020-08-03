Напавшую с ножом на сыновей жительницу Набережных Челнов направили на лечение

КАЗАНЬ, 3 августа. /ТАСС/. Суд назначил принудительное лечение в психиатрическом стационаре спецтипа жительнице города Набережных Челнов, напавшей с ножом на сыновей в октябре 2019 года. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Татарстану.

"Постановлением суда ей назначены меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа", - говорится в сообщении.

Комиссия судебно-психиатрических экспертов обнаружила у 32-летней женщины "признаки хронического психического расстройства, которое лишает ее и лишало возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", уточнили в пресс-службе ведомства.

Следствие и суд установили, что ночью 6 октября 2019 года в Набережных Челнах женщина на почве ревности поссорилась с мужем, после чего тот покинул дом. Вооружившись ножом, она нанесла множественные ранения грудной клетки сыновьям 2013 и 2017 годов рождения, а затем ранила и себя. Младший ребенок умер на месте, старшего ребенка и его мать госпитализировали.