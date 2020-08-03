В Коми произошел разлив нефти

СЫКТЫВКАР, 3 августа. /ТАСС/. Разлив не менее семи тонн нефти произошел в Усинском районе Республики Коми при повреждении нефтепровода, загрязнено 0,48 гектара земли. Печорская природоохранная прокуратура организовала проверку, говорится в сообщении прокуратуры региона.

"1 августа в 16:15 мск на территории Усинского района Республики Коми при проведении работ по демонтажу выведенного из эксплуатации трубопровода работником подрядной организацией был поврежден напорный нефтепровод "ДНС В1 - УПН "УСА" в 29 км от Усинска, эксплуатируемый ТПП "ЛУКОЙЛ - Усинскнефтегаз" ООО "ЛУКОЙЛ-Коми". Объем излившейся нефтесодержащей жидкости составил не менее 7 тонн, площадь нефтезагрязненных земель - 0,48 га", - говорится в сообщении прокуратуры.

По данным надзорного органа, установлены нефтеловушки и боновые заграждения. На ликвидацию нефтеразлива привлечены 25 человек, задействовано семь единиц техники. Собрано не менее 16 кубометров нефтезагрязненного грунта.

Усинский отдел Ростехнадзора и Усинское лесничество решают вопрос о проведении административного расследования или внеплановой проверки.