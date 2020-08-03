СК возбудил дело по факту исчезновения в Подмосковье 10-летнего ребенка с аутизмом

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения 10-летнего мальчика с аутизмом в Волоколамском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По результатам проведенной проверки по факту безвестного исчезновения 10-летнего мальчика принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Уголовное дело возбуждено для активизации поисковых мероприятий и максимально возможного использования всех ресурсов, сил и средств с целью установления следственным путем всех обстоятельств безвестного исчезновения пропавшего ребенка", - сообщила Врадий.

Следователи и криминалисты совместно с полицией и волонтерами ведут поиски ребенка. Уже осмотрена квартира, проводятся допросы, собирается характеризующие материалы.

Днем 2 августа мужчина сообщил, что его 10-летний сын, страдающий аутизмом, ушел из дома селе Осташево в неизвестном направлении и не вернулся. На форуме поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" уточняется, что мальчик - инвалид и не разговаривает. Он был одет в полосатую светло-синюю толстовку, серые колготки, белые тапочки. В поисках ребенка также принимает участие авиация.