Пожар в жилом доме на западе Москвы потушен

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Небольшой пожар в подвале жилого дома в московской районе Раменки потушен, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар ликвидирован, его площадь составила 6 кв. м. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, спасены шесть человек, включая двоих детей.

В понедельник в подвале жилого дома 28 по Мосфильмовской улице произошло возгорание. На нижних этажах дома было плотное задымление, из-за чего жильцы были эвакуированы.