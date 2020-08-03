СК подозревает фигурантов дела о торговле детьми в их продаже за границу на органы

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Следователи проверяют фигурантов уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей на причастность к продаже новорожденных за границу. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В ходе следственных действий будет дана оценка действиям обвиняемых. Следствием устанавливается причастность и роль каждого из фигурантов в продаже детей от суррогатных матерей на органы за границу", - рассказал собеседник агентства. Детали расследования уголовного дела источник не привел в интересах следствия.

В свою очередь представляющий интересы фигурантов уголовного дела Игорь Трунов заявил ТАСС, что информация об этом не озвучивалась в Московском городском суде, который в понедельник признал избрание ареста в отношении его подзащитных законным. "Ни в одном процессуальном документе нет даже упоминаний про органы", - подчеркнул защитник.

Басманный суд Москвы ранее арестовал семерых фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей, еще один заключен под домашний арест. Основной фигурант, Константин Свитнев, 14 июля объявлен в федеральный розыск. Как сообщал адвокат Трунов, он находится в Праге и готов приехать в Россию после возобновления международного авиасообщения.

Среди арестованных, кроме врачей-акушеров, гинекологов и урологов, есть переводчик и генеральный директор центра по суррогатному материнству. В зависимости от степени участия они обвиняются в торговле людьми и покушении на это преступление (ч. 3 ст. 127.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 127.1 УК РФ). Ранее сообщалось, что Следственный комитет России объединил уголовные дела о торговле детьми от суррогатных матерей, найденных в Москве и Московской области.

Уголовные дела

Первое уголовное дело было возбуждено в январе этого года Главным следственным управлением СК России по Московской области по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Торговля людьми"). Оно было возбуждено по факту обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика. Позднее часть статьи 127.1 УК была переквалифицирована на более тяжкую, дело передали в центральный аппарат СК РФ.

Как сообщала ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, в квартире дома на Аргуновской улице в Москве в июне были найдены пять младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. С ними находились две женщины. Следственными органами также было возбуждено уголовное дело о торговле людьми. Позднее правоохранители задержали гражданку Китая, которая находилась в квартире, где нашли младенцев. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, эти младенцы оказались детьми суррогатных матерей, выношенными для граждан Китая. В квартире обнаружены документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО и договоры о суррогатном материнстве.