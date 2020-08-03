В Саратове развращавшего школьниц мужчину приговорили к семи годам колонии

ТАСС, 3 августа. В Саратове суд признал виновным и приговорил к лишению свободы на срок 7 лет 15 дней мужчину, совершившего развратные действия в отношении детей. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Собранные... доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 45-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия) и п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста) <…> Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет 15 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год", - сказано в сообщении.

Преступления были совершены 7 февраля 2019 года. Утром потерпевшей стала 15-летняя девочка, позже - девятилетняя школьница, возвращавшаяся домой. Следствие и суд установили, что мужчина совершил преступление, заведомо зная, что в силу возраста девочка находится в беспомощном состоянии, не понимает характер и значение происходящего.

"Благодаря грамотно спланированным оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным сотрудниками отдела полиции №3 в составе УМВД по городу Саратову, злоумышленника удалось задержать по приметам. Обе потерпевшие узнали в нем человека, совершившего в отношении них противоправные действия", - уточняется в сообщении.

По данным ведомства, подсудимый не признал вины. Приговор в законную силу не вступил, отмечается в сообщении.