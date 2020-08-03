В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,6

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 августа. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано в понедельник на юге Перу. Об этом сообщается на странице Института геофизики южноамериканской республики в Twitter.

По данным учреждения, эпицентр подземных толчков находился в 211 км к юго-востоку от города Такна с населением около 286 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 116 км.

Толчки зарегистрированы в 06:51 по местному времени (14:51 мск). Данные о разрушениях и пострадавших не поступали. Гидрографическая служба Перу сообщила об отсутствии опасности возникновения цунами на побережье южноамериканской республики.

Как пишут местные пользователи соцсетей, толчки были непродолжительными, но ощущались достаточно сильно.