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В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,6

Эпицентр находился в 211 км к юго-востоку от города Такна

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 августа. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано в понедельник на юге Перу. Об этом сообщается на странице Института геофизики южноамериканской республики в Twitter.

По данным учреждения, эпицентр подземных толчков находился в 211 км к юго-востоку от города Такна с населением около 286 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 116 км.

Толчки зарегистрированы в 06:51 по местному времени (14:51 мск). Данные о разрушениях и пострадавших не поступали. Гидрографическая служба Перу сообщила об отсутствии опасности возникновения цунами на побережье южноамериканской республики.

Как пишут местные пользователи соцсетей, толчки были непродолжительными, но ощущались достаточно сильно.

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