Жителя Брянской области осудили пожизненно после нападения с ножом на мужчину и силовика

ТАСС, 3 августа. Брянский областной суд приговорил к пожизненному заключению мужчину, который в нетрезвом состоянии зарезал местного жителя и после попытался нанести удар ножом сотруднику полиции. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"Брянский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 48-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное из хулиганских побуждений"), ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"). Отбывать наказание ему предстоит в колонии особого режима", - говорится в сообщении.

23 августа прошлого года житель Брянской области распивал спиртные напитки у продуктового магазина, другой местный житель сделал ему замечание. В ходе конфликта осужденный нанес один удар ножом в область живота потерпевшего, от полученного ранения он умер в больнице.

В пресс-службе добавили, что мужчина также оказал сопротивление во время задержания и угрожал ножом сотруднику полиции. "Чтобы его остановить, полицейские были вынуждены применить табельное оружие", - уточнили в Генпрокуратуре.