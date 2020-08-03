ФСБ не связывает дело Сафронова с его журналистской деятельностью

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. ФСБ РФ не связывает дело советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова с его журналистской деятельностью.

Что известно об аресте Ивана Сафронова

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Такой ответ получил Союз журналистов России (СЖР) от Центра общественных связей ФСБ в понедельник.

"Инкриминируемое Сафронову И. И. преступное деяние не имеет отношения к его профессиональной журналистской деятельности", - говорится в официальном ответе.

8 июля СЖР направил запрос на имя директора ФСБ РФ Александра Бортникова с просьбой предоставить информацию, связано ли задержание и возбуждение уголовного дела в отношении Сафронова с его профессиональной журналистской деятельностью.