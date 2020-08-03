Возле жилого дома на юге Москвы загорелась газовая труба

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Газовая труба загорелась около жилого дома в Даниловском районе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Около дома 5 на Автозаводской улице горит газовая труба, огонь распространяется", - сказал собеседник агентства.

По его словам, угрозы перехода огня на дом нет, но есть угроза припаркованным рядом автомобилям. "Эвакуированы 80 человек", - добавил источник.

По этому адресу расположен жилой дом с магазинами, отделением почты, хостелом и детским садом.