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Дело в отношении Кокорина и Мамаева

Фигурант дела Кокорина Протасовицкий признал, что нанес два удара одному из потерпевших

Александр Протасовицкий попросил судью о справедливом решении

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Фигурант уголовного дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Александр Протасовицкий признал в суде, что нанес два удара одному из потерпевших, Виталию Соловчуку. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где рассматривается апелляция на приговор.

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"Ваша честь, я прошу справедливости. Из всего, что мне инкриминируют, я признаю два удара, которые не причинили особого вреда Соловчуку. Ну а в принципе наказание мы отбыли, справедливо или нет - решать вам", - сказал он в последнем слове.

Ранее о справедливом решении судью попросили и другие обвиняемые. После этого судья Александр Мариненко удалился для вынесения решения, которое будет оглашено позднее в понедельник.

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РоссияДело в отношении Кокорина и Мамаева
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