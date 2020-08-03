Ликвидировано открытое горение из-за прорыва газовой трубы в доме на юге Москвы

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение, возникшее в подвале жилого дома на юге Москвы из-за прорыва газовой трубы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"В 16:23 поступила информация о возгорании в доме 5 на Автозаводской улице. В подвальном помещении жилого дома происходило открытое горение. В 16:40 оно было ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в главке.

В ведомстве подтвердили эвакуацию 80 жильцов из дома.

Ранее сообщалось, что около дома на Автозаводской улице горит газовая труба и огонь распространяется. Угрозы перехода огня на дом не было, но существовала угроза припаркованным рядом автомобилям. В этом жилом доме также расположены магазины, отделение почты, хостел и детский сад.