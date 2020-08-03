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СМИ: в Китае произошел взрыв на химзаводе

По данным портала Sina, пять человек пострадали, еще четыре числятся пропавшими без вести

ПЕКИН, 3 августа. /ТАСС/. Пять человек пострадали, еще четыре числятся пропавшими без вести в результате взрыва в понедельник на химическом заводе в городе Сяньтао на территории провинции Хубэй в центральной части КНР. Об этом сообщил информационный портал Sina.

По его данным, ЧП произошло в 17:30 по местному времени (12:30 мск). Пожарные уже потушили возгорание, все пострадавшие отправлены в ближайшую больницу.

Причина происшествия выясняется. Спасатели продолжают поиски пропавших, ведется следствие.

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