СК проверит данные о нападении стаи собак на беременную женщину с ребенком в Подмосковье

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Следователи проверяют данные о нападении стаи бездомных собак на беременную женщину с ребенком в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

В понедельник в СМИ появилась информация о том, что в Лобне на беременную женщину и 7-летнего ребенка напала стая бездомных собак. Женщине удалось отбиться, а мальчику собаки вцепились в ногу.

"По данной информации СМИ следственным отделом по Химкам организована доследственная проверка. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего", - сообщила Врадий.

Следователи установят и опросят пострадавших и очевидцев нападения. Также будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц местной администрации в части вопроса отлова бездомных собак.

В пресс-службе прокуратуры Московской области сообщили ТАСС, что надзорное ведомство также проводит проверку в связи с информацией о нападении бродячих собак на ребенка. "По имеющейся информации в результате нападения мальчик получил травмы. Ход проверки поставлен в прокуратуре Московской области на контроль", - сообщили в прокуратуре.

В новость были внесены изменения (17:41 мск) — добавлены подробности по тексту.