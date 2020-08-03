Приговоренный к смертной казни житель Калининграда вышел из тюрьмы и снова попал в колонию

КАЛИНИНГРАД, 3 августа. /ТАСС/. Житель Калининграда, который в 1994 году был приговорен к смертной казни и после получил замену наказания на 25 лет лишения свободы, вышел из тюрьмы и снова попал на скамью подсудимых за уклонение от административного надзора. Суд признал его виновным и назначил 10 месяцев колонии, сообщает в понедельник прокуратура Калининградской области

Как сообщает ведомство, житель Калининграда 1962 года рождения в ноябре 1994 года был приговорен к смертной казни путем расстрела с конфискацией имущества за совершение ряда убийств. Указом президента РФ от 17 апреля 1999 года смертная казнь была заменена лишением свободы сроком на 25 лет. В 2018 году осужденный вышел из тюрьмы и, как установили правоохранители, уклонился от административного надзора. Калининградцу предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 314.1 УК РФ ("Уклонение от административного надзора").

"В судебном заседании подсудимый вину свою признал полностью, раскаялся в содеянном. Суд согласился с позицией государственного обвинения и признал его виновным в совершении инкриминируемых преступлений с назначением наказания в виде 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По версии дознания, житель Калининграда 8 июня 2018 года, освободившись из мест лишения свободы, умышленно с целью уклонения от административного надзора не прибыл по указанному им адресу и не явился для постановки на учет в ОМВД, затем не уведомил ведомство о перемене места жительства.

"Кроме того, 11 февраля 2020 года самовольно оставил место пребывания, на регистрацию в ОМВД по месту жительства, пребывания не явился, не уведомив о перемене места жительства, и до 24 марта 2020 года стал проживать по другому адресу, перестав соблюдать административные ограничения", - добавляется в сообщении.