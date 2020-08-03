В Москве при задержании нарушителя толпа мигрантов избила полицейского и охранника

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Толпа мужчин на Новоясеневском проспекте в Москве при задержании нарушителя парковки, который ударил полицейского по лицу, пыталась помешать правоохранителям, избив при этом также сотрудника охранной организации и повредив служебный автомобиль. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"1 августа при проверке сообщения о парковке водителей в неположенном месте на Новоясеневском проспекте сотрудниками полиции был выявлен гражданин, который при проверке документов нанес удар рукой по лицу находившемуся на службе в форменной одежде полицейскому. При задержании правонарушителя граждане, находящиеся поблизости, пытались воспрепятствовать полицейским, чтобы помешать задержанию правонарушителя, а также нанесли побои сотруднику охранной организации и повредили служебный автомобиль", - сказал собеседник агентства.

Все участники конфликта, как отметили в главке, были доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время материалы дела переданы в органы следствия для принятия процессуального решения. Старший сержант полиции после происшествия обращался в больницу с ушибами мягких тканей лица. После оказания медицинской помощи он был отпущен и продолжил службу. Пострадавший сотрудник охранной организации с травмами госпитализирован в медицинское учреждение. "По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом", - отметили в столичной полиции.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что будет дана правовая оценка бездействию сотрудников полиции. По предварительным данным, конфликт произошел с приезжими из стран ближнего зарубежья. Ранее в интернете появилось видео, где толпа окружает полицейскую машину, нецензурно выражается и вытаскивает из нее мужчину.