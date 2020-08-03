На Северном Кавказе с участием Росгвардии за I полугодие уничтожили восемь террористов

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Восемь террористов и более 30 объектов террористической инфраструктуры уничтожено на Северном Кавказе с участием Росгвардии за первое полугодие 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Воинскими частями и подразделениями в составе Объединенной группировки войск в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами в первом полугодии 2020 года было нейтрализовано 8 террористов, обнаружен и уничтожен 31 объект инфраструктуры террористов, более 2 тысяч боеприпасов, 27 авиаснарядов, 35 гранат, 632 мины, обезврежено 18 самодельных взрывных устройств, изъято из незаконного оборота более 250 единиц стрелкового и охотничьего оружия", - сказал собеседник агентства.

Также он отметил, что с участием Росгвардии на Северном Кавказе с начала года задержано 28 участников и пособников бандгрупп, более 240 человек, находящихся в розыске, в том числе в международном - восемь, а в федеральном - 233.

В ведомстве добавили, что на Объединенном пункте управления командующего Объединенной группировкой войск на Северном Кавказе состоялось подведение итогов служебно-боевой деятельности за первое полугодие 2020 года.