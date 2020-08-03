Адвокат историка Соколова стал защитником вдовы рэпера Картрайта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова Сергей Лукьянов будет представлять интересы вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Да, один из адвокатов Кохал - Лукьянов Сергей Сергеевич", - сказали в пресс-службе.

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, ранее в рамках рассмотрения уголовного дела по существу отказался от услуг защитника Александра Почуева. После этого он заключил соглашение с новым адвокатом Сергеем Лукьяновым. Что касается Марины Кохал, то Смольнинский районный суд Петербурга в понедельник планирует решить вопрос об избрании ей меры пресечения. Следствие ранее ходатайствовало об аресте, суд на минувших выходных продлил срок ее задержания на 72 часа.

По данным СК, убийство музыканта произошло в ходе внезапно возникшего конфликта с супругой. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Ранее источник в силовых структурах сообщал ТАСС, что музыкант мог умереть от передозировки наркотиков. По данным собеседника агентства, супруга рэпера обратилась к своему знакомому юристу и сообщила, что несколько дней назад от передозировки наркотиков умер ее муж, а она, расчленив тело, пыталась скрыть факт его смерти.