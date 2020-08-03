Адвокат Ефремова прислал в суд ходатайство о переносе заседания с 5 августа на иную дату

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев направил в Пресненский суд Москвы ходатайство о переносе заседания по делу актера с 5 августа на иную дату в связи со своей занятостью. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В суд поступило ходатайство Пашаева о переносе заседания с 5 августа. Оно будет рассмотрено судьей непосредственно в этот день", - сказали в пресс-службе. Там отметили, что если адвокат Ефремова будет слишком часто просить перенести заседание, суд может отвести его и назначить другого защитника.

"Но если это и произойдет, то точно не в ходе заседания в среду, так как о подобной мере Пашаева должны уведомить в протокольном порядке", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее Пашаев отмечал в беседе с ТАСС, что не может присутствовать 5 августа в суде по делу Ефремова из-за занятости в ином судебном процессе.