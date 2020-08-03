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В Подмосковье рейсовый автобус вырезался в отбойник

В результате ДТП пострадали три человека

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате того, что рейсовый автобус врезался в отбойник в подмосковном Солнечногорске. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сегодня вечером в Солнечногорске Московской области водитель рейсового автобуса не справился с управлением и врезался в отбойник. В результате ДТП пострадали три человека", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины ДТП.

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