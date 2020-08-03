Потерявшийся в Подмосковье 10-летний мальчик найден мертвым

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Мальчик, пропавший в Волоколамском городском округе Подмосковья, найден мертвым. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС РФ.

"Ребенок найден без признаков жизни", - сказали в главке.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что он найден в Рузском водохранилище.

О пропаже 10-летнего мальчика 2 августа сообщил его отец. У ребенка диагностирован аутизм и нарушение слуха. Он ушел из дома в селе Осташево в неизвестном направлении и не вернулся. На форуме поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" уточняется, что мальчик - инвалид и не разговаривает. В поисках ребенка принимали участие более 160 человек, включая авиацию.

Ранее по факту исчезновения мальчика Главное следственное управление СК по Московской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). По словам представителя главка Ольги Врадий, это было сделано "для активизации поисковых мероприятий и максимально возможного использования всех ресурсов, сил и средств с целью установления следственным путем всех обстоятельств безвестного исчезновения ребенка".