Суд отказал в аресте жителя Бугульмы, оправданного по статье о насилии в отношении дочери

КАЗАНЬ, 3 августа. /ТАСС/. Бугульминский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя, ранее оправданного судом первой инстанции по делу о насилии в отношении полуторагодовалой дочери. Об этом в понедельник ТАСС сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

Приговором суда от 13 апреля мужчина был оправдан по ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста") в связи с отсутствием состава преступления. Гособвинение не согласилось с таким решением и обжаловало его в апелляционном порядке. Верховный суд Татарстана отменил оправдательный приговор и направил дело на рассмотрение в суд первой инстанции. В понедельник в Бугульминском горсуде началось новое рассмотрение уголовного дела, уточнил Галиев.

"В ходе заседания рассмотрены ходатайства прокуратуры: первое - об избрании в отношении подсудимого меры пресечения в виде заключения под стражу, в удовлетворении которого судом отказано, и второе - о замене представителя потерпевшей [матери ребенка] на представителя отдела опеки и попечительства Бугульминского муниципального района - не рассмотрено", - сказал он.

Были также допрошены два свидетеля, в том числе мать ребенка. Как отметил Галиев, в судебном разбирательстве объявили перерыв, следующее заседание состоится 5 августа.

Инцидент произошел в конце октября 2019 года. Приехавшие на вызов в один из частных домов Бугульмы врачи скорой помощи обнаружили кровотечение у полуторагодовалой девочки, которая была дома с отцом и двумя другими детьми. Врач-гинеколог местной районной больницы обнаружил травмы, свидетельствовавшие о насилии. После проверки следователи возбудили уголовное дело. Мужчине было предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего ребенка.