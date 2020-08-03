Адвокаты Уилана проверяют информацию о его переводе из "Лефортово"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Адвокаты осужденного за шпионаж американца Пола Уилана пытаются проверить информацию о его переводе из "Лефортово" в другое СИЗО. Об этом ТАСС сообщила в понедельник одна из его защитников Ольга Карлова.

"Я получила письмо его брата Дэвида о переводе Уилана в другое СИЗО, при этом подробностей Дэвид не знает. В посольстве США мне пока не подтвердили данную информацию. Завтра я постараюсь получить ответ из СИЗО по поводу возможного перевода моего подзащитного", - сказала она.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд направил в СИЗО "Лефортово" распоряжение об исполнении приговора Уилану. Он был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.